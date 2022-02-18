Пандемія може бути подолана. У МОЗ запевняють, що вводити локдаун в Україні не планують

За його словами, якщо рівень вакцинації в Україні буде, як у листопаді 2021 року, то ця хвиля може стати останньою.

"Я та головний санітарний лікар будемо діяти відповідно до епідситуації. Для нас ключовою нормою є збереження життя. У разі, якщо буде потреба, ми будемо ініціювати введення додаткових обмежень. Наперед кажу, не потрібно чекати введення карантинних обмежень, оскільки є ефективні профілактичні заходи", - заявив він.

Ляшко зазначив, що до цих заходів відноситься вакцинація та чіткі предиктори, які говорять, що пандемія вже йде на зниження і може бути подолана.

"Ми кажемо, що пройшли пік. Ми бачимо, як ми пройшли в нашому адаптивному карантині, коли всі сфери економіки працюють навіть в "червоному" рівні епіднебезпеки для вакцинованих. Тому питання введення локдауну сьогодні навіть не стоїть на порядку денному", - заявив він.