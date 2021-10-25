В парках, кафе и транспорте. Какие документы будут проверять в Украине во время карантина
В Украине, с целью контроля соблюдения карантинных ограничений, будут проверять документы. В частности, предъявить документы граждан могут попросить на улицах, парках и других общественных местах.
Какие документы будут проверять
Так, в стране будут проводить выборочную проверку:
- документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или специальный статус;
- справки о статусе беженца;
- документов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19;
- справку об отрицательном результате тестирования на COVID-19 или переносе болезни.
Где будут проводить проверки
- на улицах;
- в парках;
- общественных местах (общественных домах и сооружениях, заведениях общественного питания);
- развлекательных заведениях (ночных клубах);
- общественном транспорте.
Кто будет осуществлять проверку
- сотрудники Нацполиции;
- сотрудники Нацвардии;
- должностные лица, уполномоченные органами местного самоуправления.