У парках, кафе та транспорті. Які документи перевірятимуть в Україні під час карантину
В Україні, з метою контролю дотримання карантинних обмежень, перевірятимуть документи. Зокрема, пред'явити документи громадян можуть попросити на вулицях, парках та інших громадських місцях.
Які документи перевірятимуть
Так, у країні проводитимуть вибіркову перевірку:
- документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус;
- довідки про статус біженця;
- документів, що підтверджують вакцинацію від COVID-19;
- довідку про негативний результат тестування на COVID-19 або перенесення хвороби.
Де проводитимуть перевірки
- на вулицях;
- у парках;
- інших громадських місцях (громадських будинках і спорудах, закладах громадського харчування);
- розважальних закладах (нічних клубах);
- громадському транспорті.
Хто здійснюватиме перевірку
- працівники Нацполіції;
- працівники Нацвардії;
- посадові особи, уповноважені органами місцевого самоврядування.