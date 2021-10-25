RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У парках, кафе та транспорті. Які документи перевірятимуть в Україні під час карантину

Автор: Марія Кучерявець

В Україні, з метою контролю дотримання карантинних обмежень, перевірятимуть документи. Зокрема, пред'явити документи громадян можуть попросити на вулицях, парках та інших громадських місцях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабміну.

Які документи перевірятимуть

Так, у країні проводитимуть вибіркову перевірку:

  • документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус;
  • довідки про статус біженця;
  • документів, що підтверджують вакцинацію від COVID-19;
  • довідку про негативний результат тестування на COVID-19 або перенесення хвороби.

Де проводитимуть перевірки

  • на вулицях;
  • у парках;
  • інших громадських місцях (громадських будинках і спорудах, закладах громадського харчування);
  • розважальних закладах (нічних клубах);
  • громадському транспорті.

Хто здійснюватиме перевірку

  • працівники Нацполіції;
  • працівники Нацвардії;
  • посадові особи, уповноважені органами місцевого самоврядування.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало коли та як в Україні перевірятимуть СOVID-сертифікати.

Читайте РБК-Україна в Google News
КарантинПандемія коронавірусу