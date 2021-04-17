UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Первыми в МВД от коронавируса вакцинировали правоохранителей столичных аэропортов и вокзала

Автор: Инна Собора

Первые 200 правоохранителей вакцинировались от коронавируса китайским препаратом CoronaVac. Прививки получили сотрудники киевких аэропортов "Борисполь" и "Жуляны", а также полицейские Центрального железнодорожного вокзала и патрульной полиции Борисполя.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Перед вакцинацией все правоохранители подписали согласие на прививку и прошли осмотр врачей.

Среди тех, кто вакцинировался, заместитель главы Нацполиции – начальник полиции Киева Андрей Крищенко, начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, начальник Департамента патрульной полиции Украины Евгений Жуков и его первый заместитель Алексей Билошицкий.

Напомним, вакцинацию работников МВД будут осуществлять препаратом CoronaVac, разработанной китайским предприятием Sinovac Biotech, и Comirnaty производства Pfizer-BioNTech. В каком порядке будут вакцинировать свои подразделения, ранее сообщили в МВД.

РБК-Украина писало, что вакцина Pfizer получат работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничники.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ВакцинаКоронавирус
Читайте также
Ляшко объяснил, кому можно отсрочить вакцинацию второй дозой AstraZeneca на полгода
Сегодня в регионы развезут первые 29 тысяч доз вакцины Pfizer
Прогноз погоды