RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Першими в МВС від коронавірусу вакцинували правоохоронців столичних аеропортів та вокзалу

Автор: Инна Собора

Перші 200 правоохоронців вакцинувалися від коронавіруса китайським препаратом CoronaVac. Щеплення отримали співробітники столичних аеропортів "Бориспіль" та "Жуляни", а також поліцейські Центрального залізничного вокзалу і патрульної поліції Борисполя.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Перед вакцинацією всі правоохоронці підписали згоду на щеплення та пройшли огляд лікарів.

Серед тих, хто вакцинувався, заступник Голови Нацполіції – начальник поліції Києва Андрій Крищенко, начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, начальник Департаменту патрульної поліції України Євгеній Жуков та його перший заступник Олексій Білошицький.

Нагадаємо, вакцинацію працівників МВС здійснюватимуть препаратом CoronaVac, розробленою китайським підприємством Sinovac Biotech, та Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech. В якому порядку вакцинуватимуть свої підрозділи, раніше повідомили в МВС.

РБК-Україна писало, що вакцину Pfizer отримають працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій і прикордонники.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ВакцинаКоронавірус
Читайте також
Ляшко пояснив, кому можна відтермінувати вакцинацію другою дозою AstraZeneca на півроку
Сьогодні в регіони розвезуть перші 29 тисяч доз вакцини Pfizer
Прогноз погоди