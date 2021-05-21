Pfizer поставит бедным странам бесплатно и по сниженной цене 2 млрд доз вакцины от COVID-19

Фармацевтические компании Pfizer и BioNTech поставят бедным странам бесплатно и по сниженной цене государствам с небольшим доходом 2 млрд доз вакцины от коронавируса в течение 18 месяцев. Половина из этого объема будет поставлена до конца текущего года.
Об этом объявил председатель правления и главный управляющий Pfizer Альберт Бурла, передает Financial Post.
"Pfizer и BioNTech обязуются предоставить 2 млрд доз наших вакцин против COVID-19 странам со средним и низким уровнем доходов в течение следующих 18 месяцев", - заявил Бурла в ходе всемирного саммита по вопросам здравоохранения.
Он уточнил, что 2 млрд доз будут распределены между бедными бесплатно, а государствами со средним и низким доходом - по сниженной цене. Первый миллиард доз планируется поставить до конца 2021 года.
Напомним, 20 мая Евросоюз подписал третий контракт с концерном BioNTech - Pfizer на поставку 1,8 млрд доз вакцины от коронавируса. Документ предусматривает размещение производства препарата в ЕС.
Отметим, в течение этой недели Украина получит еще полмиллиона доз вакцины от коронавируса производства Pfizer-BioNTech.
Премьер-министр Денис Шмигаль заявлял, что более 473 тысяч доз вакцины Pfizer будут предназначены для учителей. Партия прибудет в рамках инициативы COVAX.