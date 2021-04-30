Pfizer запросила разрешение на применение в ЕС своей вакцины для подростков

В случае если EMA одобрит заявку, вакцину можно будет применять во всех 27 государствах - членах Евросоюза.

Заявка основана на данных, полученных в ходе основного клинического испытания третьей фазы, в котором приняли участие 2 260 человек в возрасте от 12 до 15 лет.

Основные результаты этого испытания показали эффективность вакцины на уровне 100% у участников с или без предшествующей инфекции SARS-CoV-2 и устойчивый ответ антител.

"Вакцина в целом хорошо переносилась. Участники будут продолжать наблюдение за долгосрочной защитой и безопасностью в течение еще двух лет после введения второй дозы", - говорится в сообщении.