Pfizer запросила дозвіл на застосування в ЄС їх вакцини для підлітків

У разі якщо EMA схвалить заявку, вакцину можна буде застосовувати у всіх 27 державах-членах Євросоюзу.

Заявка заснована на даних, отриманих в ході основного клінічного випробування третьої фази, в якому взяли участь 2 260 осіб у віці від 12 до 15 років.

Основні результати цього випробування показали ефективність вакцини на рівні 100% у учасників з або без попередньої інфекції SARS-CoV-2 і стійкий відповідь антитіл.

"Вакцина в цілому добре переносилася. Учасники будуть продовжувати спостереження за довгостроковим захистом і безпекою протягом ще двох років після введення другої дози", - йдеться в повідомленні.