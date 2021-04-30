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Pfizer запросила дозвіл на застосування в ЄС їх вакцини для підлітків

Автор: РБК-Україна

Компанії Pfizer і BioNTech заявили, що в п'ятницю, 30 Квітня, подали заявки в Європейське агентство лікарських засобів (ЕМА) на дозвіл застосування їх вакцини від коронавірусу серед підлітків. Йдеться про вікову категорію 12-15 років.

Про це повідомляє прес-служба BioNTech.

У разі якщо EMA схвалить заявку, вакцину можна буде застосовувати у всіх 27 державах-членах Євросоюзу.

Заявка заснована на даних, отриманих в ході основного клінічного випробування третьої фази, в якому взяли участь 2 260 осіб у віці від 12 до 15 років.

Основні результати цього випробування показали ефективність вакцини на рівні 100% у учасників з або без попередньої інфекції SARS-CoV-2 і стійкий відповідь антитіл.

"Вакцина в цілому добре переносилася. Учасники будуть продовжувати спостереження за довгостроковим захистом і безпекою протягом ще двох років після введення другої дози", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше компанії Pfizer і BioNTech звернулися до американського медичного регулятора з проханням дозволити застосування covid-вакцини для підлітків.

Крім того, вакцину Pfizer замовила Україна. Згідно з контрактом, Україна до кінця року повинна отримати 10 млн доз вакцини декількома партіями. Також партію вакцини Pfizer Україна повинна отримати в рамках глобального механізму COVAX.

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