Підліткам в Україні дозволили робити бустерне щеплення від COVID-19

Фахівці підкреслюють, що бустерну дозу підліткам рекомендують лише через 6 місяців після завершення первинного курсу вакцинації. Якщо дитина через медичні показання отримала додаткову дозу вакцини, то бустер вводять через 3 місяці після отримання додаткової дози.

При цьому міністерство зауважує, що бустерне щеплення для дітей віком від 12 років потрібно здійснювати тільки мРНК-вакциною, яка схвалена до використання у цій віковій групі. Наразі в Україні це - Comirnaty/Pfizer.

Крім того, для щеплення дітей 12-13 років обов'язковою є інформована згода батьків або опікунів відповідно до ст. 43 "Основ законодавства про охорону здоров'я", тобто форма №063-2/о. Підлітки від 14 років можуть самостійно пройти щеплення, звернувшись до будь-якого пункту щеплення проти COVID-19 чи центру вакцинації. При цьому необов’язково мати декларацію з педіатром чи сімейним лікарем, а щеплення є безкоштовним.

За даними МОЗ України, під час пандемії в Україні від ускладнень коронавірусної хвороби померло 83 дитини. Загалом захворювання підтвердили у майже 390 тисяч неповнолітніх. Лише за минулий тиждень захворіли понад 1600 дітей.