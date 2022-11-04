Подросткам в Украине разрешили делать бустерную прививку от COVID-19

Специалисты подчеркивают, что бустерную дозу подросткам рекомендуют спустя 6 месяцев после завершения первичного курса вакцинации. Если ребенок по медицинским показаниям получил дополнительную дозу вакцины, то бустер вводят через 3 месяца после получения дополнительной дозы.

При этом министерство отмечает, что бустерную прививку для детей в возрасте от 12 лет следует осуществлять только мРНК-вакциной, одобренной к использованию в этой возрастной группе. Сейчас в Украине это – Comirnaty/Pfizer.

Кроме того, для прививки детей 12-13 лет обязательно информированное согласие родителей или опекунов в соответствии со ст. 43 "Основ законодательства о здравоохранении", то есть форма №063-2/о. Подростки от 14 лет могут самостоятельно сделать прививку, обратившись в любой пункт прививки против COVID-19 или центр вакцинации. При этом необязательно иметь подписанную декларацию с педиатром или семейным врачом, а прививка является бесплатной.

По данным Минздрава Украины, во время пандемии в Украине от осложнений коронавирусной болезни умерли 83 ребенка. В целом заболевание подтвердили у почти 390 тысяч несовершеннолетних. Только за прошедшую неделю заболели более 1600 детей.