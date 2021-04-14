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Пик заболеваемости COVID в Украине пройден, началось снижение, - НАН

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине пройден пик заболеваемости COVID-19. Сейчас в стране наблюдается снижение количества новых заражений.

Об этом сообщает Национальная академия наук Украины.

Согласно данным ученых, в период с 7 по 13 апреля в Украине снизилось число новых заражений в день. При этом в НАН отметили, что официальная статистика может незначительно искажать данные из-за нерегулярность внесения устаревших случаев.

"Но динамика общего количества положительных ПЦР-тестов указывает, что период плато пройден и началось снижение", - отметили ученые.

Напомним, ранее глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что Украина выходит на плато по COVID-19. По его словам, ситуация с заболеваемостью и госпитализациями стабилизировалась.

Отметим, за вчера в Украине выявили 14 553 новых случая коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Харьковской и Одесской областях.

Также сообщалось, что в Киеве в последнее время улучшилась ситуация по уровню COVID-госпитализаций. В ближайшее время столица может выйти из "красной" зоны карантина.

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Новости Украины НАН УкраиныCOVID-19Коронавирус
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