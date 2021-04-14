Пік захворюваності COVID в Україні пройдено, почалося зниження, - НАН

В Україні пройдено пік захворюваності COVID-19 . Зараз в країні спостерігається зниження кількості нових заражень.

Згідно з даними вчених, у період з 7 по 13 квітня в Україні знизилася кількість нових заражень в день. При цьому в НАН відзначили, що офіційна статистика може дещо спотворювати дані через нерегулярність внесення застарілих випадків.

"Але динаміка загальної кількості позитивних ПЛР-тестів вказує, що період плато пройдено і почалося зниження", - зазначили вчені.