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Пік захворюваності COVID в Україні пройдено, почалося зниження, - НАН

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні пройдено пік захворюваності COVID-19. Зараз в країні спостерігається зниження кількості нових заражень.

Про це повідомляє Національна академія наук України.

Згідно з даними вчених, у період з 7 по 13 квітня в Україні знизилася кількість нових заражень в день. При цьому в НАН відзначили, що офіційна статистика може дещо спотворювати дані через нерегулярність внесення застарілих випадків.

"Але динаміка загальної кількості позитивних ПЛР-тестів вказує, що період плато пройдено і почалося зниження", - зазначили вчені.

Нагадаємо, раніше голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що Україна виходить на плато за COVID-19. За його словами, ситуація з захворюваністю і госпіталізаціями стабілізувалася.

Зазначимо, вчора в Україні виявили 14 553 нових випадки коронавірусу. Найбільше заражень в Києві, Харківській та Одеській областях.

Також повідомлялося, що в Києві останнім часом покращилася ситуація за рівнем COVID-госпіталізацій. Найближчим часом столиця може вийти з "червоної" зони карантину.

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