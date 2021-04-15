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Планируют ли продлевать локдаун в Киеве после 30 апреля: ответ КГГА

Автор: Анастасия Рокитна

В Киевской городской государственной администрации (КГГА) надеются, что через две недели город сможет вернуться в "оранжевую" зону карантина. Однако, будут смотреть на показатели по коронавирусу.

Об этом заявил в эфире "Украина 24" заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

По его словам, жесткий карантин дал возможность стабилизировать ситуацию с коронавирусом в Киеве. Поворозник отметил, что в городе нет роста заболеваемости, хотя есть большое количество тяжелобольных в больницах.

"Надеюсь, в течение двух недель сможем достичь показателей, чтобы перейти в "оранжевую" зону", - рассказал он.

Вместе с тем, заместитель главы КГГА отметил, что местная власть будет разрабатывать правила того, как будет проходить празднование Пасхи.

"Несмотря на то, в какой карантинной зоне мы будем, будем точно разрабатывать правила (на Пасху, - ред.). Если выйдем 30 апреля из "красной" зоны, то нам еще долго надо будет беречься, чтобы туда снова не попасть", - заявил он.

Напомним, в КГГА говорили, что для "оранжевой" зоны загруженность COVID-коек с кислородом должна быть не более 65%.

Ранее глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что Киев в ближайшее время может выйти из "красной" зоны карантина.

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