Чи планують продовжувати локдаун у Києві після 30 квітня: відповідь КМДА

За його словами, жорсткий карантин дав можливість стабілізувати ситуацію з коронавірусом у Києві. Поворозник зазначив, що у місті немає росту захворюваності, хоча є велика кількість тяжкохворих у лікарнях.

"Сподіваюсь, протягом двох тижнів зможемо досягти показників, щоб перейти в "помаранчеву" зону", - розповів він.

Разом з тим, заступник голови КМДА зазначив, що місцева влада буде розробляти правила того, як буде проходити святкування Великодня.

"Не зважаючи на те, в якій карантинній зоні ми будемо, будемо точно розробляти правила (на Великодень, - ред.). Якщо вийдемо 30 квітня з "червоної" зони, то нам ще довго треба буде берегтись, щоб туди знову не потрапити", - заявив він.