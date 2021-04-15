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Чи планують продовжувати локдаун у Києві після 30 квітня: відповідь КМДА

Автор: Анастасія Рокитна

У Київській міській державній адміністрації (КМДА) сподіваються, що через два тижні місто зможе повернутись у "помаранчеву" зону карантину. Втім, будуть дивитись на показники по коронавірусу.

Про це заявив в ефірі "Україна 24" заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

За його словами, жорсткий карантин дав можливість стабілізувати ситуацію з коронавірусом у Києві. Поворозник зазначив, що у місті немає росту захворюваності, хоча є велика кількість тяжкохворих у лікарнях.

"Сподіваюсь, протягом двох тижнів зможемо досягти показників, щоб перейти в "помаранчеву" зону", - розповів він.

Разом з тим, заступник голови КМДА зазначив, що місцева влада буде розробляти правила того, як буде проходити святкування Великодня.

"Не зважаючи на те, в якій карантинній зоні ми будемо, будемо точно розробляти правила (на Великодень, - ред.). Якщо вийдемо 30 квітня з "червоної" зони, то нам ще довго треба буде берегтись, щоб туди знову не потрапити", - заявив він.

Нагадаємо, в КМДА говорили, що для "помаранчевої" зони завантаженість COVID-ліжок з киснем повинна бути не більше ніж 65%.

Раніше голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що Київ найближчим часом може вийти з "червоної" зони карантину.

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