Пока не рассматривается. В Минздраве рассказали, будут ли вакцинировать детей от 5 лет

"Мы официально рекомендуем вакцинировать детей от 12 лет. Раньше эта норма распространялась лишь на случаи, когда ребенок имел определенные сопутствующие болезни, но сейчас любая семья может прививать ребенка по собственному желанию. Вопрос о вакцинации детей от 5 до 12 лет пока не рассматривается", - рассказал Кузин.

По его словам, вопрос о вакцинации детей этой возрастной категории планируется адресовать Национальной технической группе экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЕІ) во втором квартале 2022 года.

"Сегодня в мире еще мало информации об особенностях вакцинации этой возрастной группы. Это социальная неактивная категория, то есть рисков инфицироваться у них гораздо меньше, чем у подростков, посещающих школу или профессиональное учебное заведение", - резюмировал Кузин.