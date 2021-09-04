Показатели двух областей не соответствуют "зеленой" зоне карантина

По состоянию на 4 сентября все области Украины находятся в "зеленой" зоне карантина. Однако показатели двух регионов не соответствуют норме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава .

В частности, в Луганской области три дня подряд наблюдаются высокий показатель госпитализаций больных коронавирусом. По последним данным, он составляет 89,9%, хотя вчера был на уровне 51,4%.

Кроме того, завышен показатель во Львовской области. Сейчас он составляет 58,9%.

Отметим, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.