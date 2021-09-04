Показники двох областей не відповідають "зеленій" зоні карантину

Станом на 4 вересня всі області України перебувають у "зеленій" зоні карантину. Однак показники двох регіонів не відповідають нормі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ .

Зокрема, в Луганській області три дні поспіль спостерігаються високий показник госпіталізацій хворих коронавірусом. За останніми даними, він становить 89,9%, хоча вчора був на рівні 51,4%.

Крім того, завищений показник у Львівській області. Наразі він становить 58,9%.

Зазначимо, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.