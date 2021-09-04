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Показники двох областей не відповідають "зеленій" зоні карантину

Автор: Инна Собора

Станом на 4 вересня всі області України перебувають у "зеленій" зоні карантину. Однак показники двох регіонів не відповідають нормі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Зокрема, в Луганській області три дні поспіль спостерігаються високий показник госпіталізацій хворих коронавірусом. За останніми даними, він становить 89,9%, хоча вчора був на рівні 51,4%.

Крім того, завищений показник у Львівській області. Наразі він становить 58,9%.

Зазначимо, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.

РБК-Україна писало, що Чернівецька область може скоро опинитися у "помаранчевій" зоні адаптивного карантину.

Нагадаємо, до цього експерти Київської школи економіки попереджали, що Україна близька до виходу з "зеленої" зони карантину.

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