Показатели смертности от COVID в Украине втрое ниже европейских, - Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине показатели смертности от коронавируса ниже европейских в три раза. По его словам, Украина на 11-м месте по показателям смертности среди стран с населением более 10 млн человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента .

"Если учитывать количество умерших на 100 тысяч населения с начала пандемии, показатели Украины ниже средних в Европе, а среди стран с населением более 10 млн человек мы на 11-м месте", - заявил министр.

При этом он добавил, что текущие показатели количества умерших на 100 тысяч населения в Украине втрое меньше пиковые значения, которые уже прошли крупные европейские страны.