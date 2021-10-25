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Показатели смертности от COVID в Украине втрое ниже европейских, - Ляшко

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Понедельник 25 октября 2021 16:32
Показатели смертности от COVID в Украине втрое ниже европейских, - Ляшко Фото: министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине показатели смертности от коронавируса ниже европейских в три раза. По его словам, Украина на 11-м месте по показателям смертности среди стран с населением более 10 млн человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Если учитывать количество умерших на 100 тысяч населения с начала пандемии, показатели Украины ниже средних в Европе, а среди стран с населением более 10 млн человек мы на 11-м месте", - заявил министр.

При этом он добавил, что текущие показатели количества умерших на 100 тысяч населения в Украине втрое меньше пиковые значения, которые уже прошли крупные европейские страны.

Напомним, ранее руководитель KSE Юрий Ганиченко заявил, что в Украине до конца текущего года может быть до 92 тысяч смертей от коронавируса.

Кроме того, секретарь СНБО Алексей Данилов прогнозирует, что в Украине будет более 1 тысячи смертей ежедневно.

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