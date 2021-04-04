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Полиция Франции проверит сообщения об участии министров в нелегальных вечеринках

Автор: РБК-Украина

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен поручил проверить информацию СМИ об участии ряда министров правительства страны в тайных вечеринках в ресторанах и частных клубах Парижа, которые должны быть закрыты из-за карантина. Нарушители рискуют потерять свои посты, а владельцы заведений получить до года тюрьмы.

Об этом министр внутренних дел написал в своем Twitter.

"После репортажа телеканала М-6 я попросил префекта полиции Парижа проверить достоверность приведенных в нем фактов. В случае, если они подтвердятся, организаторы и участники этих подпольных вечеринок будут наказаны", - написал Дарманен.

Ранее французский телеканал M-6 сообщил о действующем в одном из престижных районов Парижа подпольном ресторане, где на вечеринки собираются десятки людей. Телеканал связался с одним из участников тусовки. Он признался, что неделю назад посещал несколько тайно работающих заведений и встречал там членов французского правительства.

В случае подтверждения информации об участии членов правительства в таких вечеринках министрам грозит отставка и крупные штрафы. Организаторы подпольных тусовок могут на год сесть в тюрьму.

Напомним, во Франции с 3 апреля введен общенациональный локдаун из-за коронавируса. Он будет действовать сроком минимум один месяц. Во всех департаментах страны с 19:00 действует комендантский час и запрет покидать свой дом в радиусе более 10 километров. Кроме того, запрещена работа ресторанов, кафе и развлекательных клубов.

Отметим, 1 апреля во Франции заявили, что надеются, что через 10 дней страна пройдет пик новой волны коронавируса.

РБК-Украина сообщало ранее, что Франция заявила о готовности ввести новые ограничения на пограничных с Германией территориях из-за COVID-19.

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