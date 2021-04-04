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Поліція Франції перевірить повідомлення про участь міністрів в нелегальних вечірках

Автор: РБК-Україна

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен поручил проверить информацию СМИ об участии ряда министров правительства страны в тайных вечеринках в ресторанах и частных клубах Парижа, которые должны быть закрыты из-за карантина. Нарушители рискуют потерять свои посты, а владельцы заведений получить до года тюрьмы.

Про це міністр внутрішніх справ написав в своєму Twitter.

"Після репортажу телеканалу М-6 я попросив префекта поліції Парижа перевірити достовірність наведених в ньому фактів. У разі, якщо вони підтвердяться, організатори і учасники цих підпільних вечірок будуть покарані", - написав Дарманен.

Раніше французький телеканал M-6 повідомив про чинне в одному з престижних районів Парижа підпільному ресторані, де на вечірки збираються десятки людей. Телеканал зв'язався з одним з учасників тусовки. Він зізнався, що тиждень тому відвідував кілька таємно працюють закладів і зустрічав там членів французького уряду.

У разі підтвердження інформації про участь членів уряду в таких вечірках міністрам загрожує відставка і великі штрафи. Організатори підпільних тусовок можуть на рік сісти в тюрму.

Нагадаємо, у Франції з 3 квітня введено загальнонаціональний локдаун через коронавирус. Він буде діяти терміном мінімум один місяць. У всіх департаментах країни з 19:00 діє комендантська година і заборона залишати свій будинок в радіусі більше 10 кілометрів. Крім того, заборонена робота ресторанів, кафе і розважальних клубів.

Відзначимо, 1 квітня у Франції заявили, що сподіваються, що через 10 днів країна пройде пік нової хвилі коронавирусу.

РБК-Україна повідомляло раніше, що Франція заявила про готовність ввести нові обмеження на прикордонних з Німеччиною територіях через COVID-19.

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