Поліція Франції перевірить повідомлення про участь міністрів в нелегальних вечірках

Про це міністр внутрішніх справ написав в своєму Twitter.

"Після репортажу телеканалу М-6 я попросив префекта поліції Парижа перевірити достовірність наведених в ньому фактів. У разі, якщо вони підтвердяться, організатори і учасники цих підпільних вечірок будуть покарані", - написав Дарманен.

Раніше французький телеканал M-6 повідомив про чинне в одному з престижних районів Парижа підпільному ресторані, де на вечірки збираються десятки людей. Телеканал зв'язався з одним з учасників тусовки. Він зізнався, що тиждень тому відвідував кілька таємно працюють закладів і зустрічав там членів французького уряду.

У разі підтвердження інформації про участь членів уряду в таких вечірках міністрам загрожує відставка і великі штрафи. Організатори підпільних тусовок можуть на рік сісти в тюрму.