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Полиция Киева за неделю составила 160 админпротоколов из-за нарушения локдауна

Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве уже неделю действует усиленный локдаун. За это время правоохранители составили 160 админпротоколов из-за нарушения ограничений.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Правоохранители проверяют также наличие спецпропусков у пассажиров, которые заходят в общественный транспорт и соблюдение ими противоэпидемических ограничений.

За последнюю неделю полицейские проверили 3565 объектов. В результате на юридических лиц составили 160 административных протоколов по ч. 1 ст. 44-3 (Нарушение правил карантина) Кодекса Украины об административных правонарушениях. На физических лиц составили 976 постановлений.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко выступил с требованием к правительству ввести настоящий общенациональный локдаун в Украине и запретить межобластное транспортное сообщение.

Отметим, глава Кабмина Денис Шмыгаль заявил, что в Украине нет необходимости сейчас вводить тотальный локдаун. Адаптивный карантин является эффективным и дает результаты.

Ранее Шмыгаль в обращении к местной власти призвал их самостоятельно усиливать карантинные ограничения и не ждать указаний сверху.

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Новости Украины Локдаунполиция
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