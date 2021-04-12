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Поліція Києва за тиждень склала 160 адмінпротоколів через порушення локдауну

Автор: Анастасія Рокитна

У Києві вже тиждень діє посилений локдаун. За цей час правоохоронці склали 160 адмінпротоколів через порушення обмежень.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Правоохоронці перевіряють також наявності спецперепусток у пасажирів, які заходять у громадський транспорт та дотримання ними протиепідемічних обмежень.

За останній тиждень поліцейські перевірили 3565 об’єктів. У результаті на юридичних осіб складено 160 адміністративних протоколів за ч. 1 ст. 44-3 (Порушення правил карантину) Кодексу України про адміністративні правопорушення. На фізичних осіб складено 976 постанов.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко виступив з вимогою до уряду запровадити справжній загальнонаціональний локдаун в Україні та заборонити міжобласне транспортне сполучення.

Зазначимо, голова Кабміну Денис Шмигаль заявив, що в Україні немає необхідності зараз вводити тотальний локдаун. Адаптивний карантин є ефективним і дає результати.

Раніше Шмигаль в зверненні до місцевої влади закликав їх самостійно посилювати карантинні обмеження і не чекати вказівок зверху.

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