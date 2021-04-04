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Полиция за сутки выявила 173 нарушения карантина в Киеве

Новина українською → Киев, Воскресенье 04 апреля 2021 14:46
Полиция за сутки выявила 173 нарушения карантина в Киеве Фото: правоохранители проверяют заведения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве правоохранители проверили 490 заведений хозяйственной деятельности. Они выявили 173 нарушения карантинных ограничений "красной" зоны.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Правоохранители проверили развлекательные заведения, кафе, рестораны, торгово-развлекательные центры.

"По результатам проверки в 173 случаях выявили нарушения карантинных ограничений", - говорится в сообщении.

Как сообщается, на должностных лиц учреждений составлены административные протоколы, за что предусмотрено наказание в виде штрафа от 34 до 170 тысяч гривен.

Напомним, в Николаеве работники рынка "Колос" решили продолжить работать, несмотря на введение жесткого карантина. Для закрытия рынка задействовали Национальную гвардию.

Отметим, локдаун в Киеве усилят 5 апреля. Дополнительные карантинные ограничения предполагают работу общественного транспорта по спецпропускам.

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