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Поліція за добу виявила 173 порушення карантину у Києві

Новость на русском → Київ, Неділя 04 квітня 2021 14:46
Поліція за добу виявила 173 порушення карантину у Києві Фото: правоохоронці перевіряють заклади (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Києві правоохоронці перевірили 490 закладів господарської діяльності. Вони виявили 173 порушення карантинних обмежень "червоної" зони.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Правоохоронці перевірили розважальні заклади, кафе, ресторани, торгівельно-розважальні центри тощо.

"За результатами перевірки у 173 випадках виявили порушення карантинних обмежень", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, на посадових осіб закладів складено адміністративні протоколи, за що передбачено покарання у вигляді штрафу від 34 до 170 тисяч гривень.

Нагадаємо, у Миколаєві працівники ринку "Колос" вирішили продовжити працювати, незважаючи на введення жорсткого карантину. Для закриття ринку задіяли Національну гвардію.

Зазначимо, локдаун у Києві посилять 5 квітня. Додаткові карантинні обмеження передбачають роботу громадського транспорту за спецпропусками.

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