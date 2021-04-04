Поліція за добу виявила 173 порушення карантину у Києві
У Києві правоохоронці перевірили 490 закладів господарської діяльності. Вони виявили 173 порушення карантинних обмежень "червоної" зони.
Про це повідомляє прес-служба поліції.
Правоохоронці перевірили розважальні заклади, кафе, ресторани, торгівельно-розважальні центри тощо.
"За результатами перевірки у 173 випадках виявили порушення карантинних обмежень", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляється, на посадових осіб закладів складено адміністративні протоколи, за що передбачено покарання у вигляді штрафу від 34 до 170 тисяч гривень.
Нагадаємо, у Миколаєві працівники ринку "Колос" вирішили продовжити працювати, незважаючи на введення жорсткого карантину. Для закриття ринку задіяли Національну гвардію.
Зазначимо, локдаун у Києві посилять 5 квітня. Додаткові карантинні обмеження передбачають роботу громадського транспорту за спецпропусками.