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Полностью завершили вакцинацию от коронавируса почти 450 украинцев

Новина українською → Суббота 08 мая 2021 08:52
Полностью завершили вакцинацию от коронавируса почти 450 украинцев Фото: полностью вакцинировались 446 человек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Украине завершили вакцинацию, то есть получили две дозы вакцины, 446 человек. Первую дозу с начала вакцинации в феврале вкололи 857 798 людям.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он сообщил, что за минувшие сутки первую дозу вакцины получили еще 36 046 людей.

Больше всего прививок сделали в Киеве - 5 032. Также среди лидеров Днепропетровская область - 3 574, Львовская область - 3 215, Киевская область - 2 662.

По состоянию на 7 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 525 881 человек.

Меньше прививок вчера сделали в Харьковской области - только 198.

Ранее главный санитарный врач Виктор Лишко рассказал, когда в Украине начнется прививка второй дозой вакцины от коронавируса. Он назвал сроки по каждой из вакцин.

Напомним, в Украине по состоянию на 7 мая только в двух областях превышены показатели по коронавирус. Так, в Донецкой и Черкасской областях чуть выше нормы коэффициент выявления случаев инфицирования.

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