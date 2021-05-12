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Половина мира просит США помочь с вакцинами от COVID-19: Байден рассказал о проблеме

Автор: Наталья Скороход

Почти половина стран со всего мира просит США помочь с вакцинами от коронавируса. О проблеме с вакцинами по всему миру рассказал президент США Джо Байден.

Об этом пишет AFP.

При этом Байден отметил, что США

Американский президент не уточнил, лидеры каких конкретно стран обращались к нему с этой просьбой.

Напомним, в США наблюдается избыток вакцин от коронавируса. Некоторые штаты стали отказываться от доз, которые заказывали раньше.

Ранее сообщалось, что жители Канады летят за прививками от коронавируса в США. Получить вакцину там стало намного проще, чем в Канаде.

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