Половина світу просить США допомогти з вакцинами від COVID-19: Байден розповів про проблему

Майже половина країн з усього світу просить США допомогти з вакцинами від коронавірусу. Про проблему з вакцинами по всьому світу розповів президент США Джо Байден.
При цьому Байден зазначив, що США
Американський президент не уточнив, лідери яких конкретно країн зверталися до нього з цим проханням.
Нагадаємо, у США спостерігається надлишок вакцин від коронавірусу. Деякі штати стали відмовлятися від доз, які замовляли раніше.
Раніше повідомлялося, що жителі Канади летять за щепленнями від коронавірусу в США. Отримати вакцину там стало набагато простіше, ніж в Канаді.