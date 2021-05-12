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Половина світу просить США допомогти з вакцинами від COVID-19: Байден розповів про проблему

Автор: Наталья Скороход

Майже половина країн з усього світу просить США допомогти з вакцинами від коронавірусу. Про проблему з вакцинами по всьому світу розповів президент США Джо Байден.

Про це писати AFP.

При цьому Байден зазначив, що США

Американський президент не уточнив, лідери яких конкретно країн зверталися до нього з цим проханням.

Нагадаємо, у США спостерігається надлишок вакцин від коронавірусу. Деякі штати стали відмовлятися від доз, які замовляли раніше.

Раніше повідомлялося, що жителі Канади летять за щепленнями від коронавірусу в США. Отримати вакцину там стало набагато простіше, ніж в Канаді.

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