Более половины реанимационных коек в Украине заняты COVID-больными, - KSE

"Госпитализации преобладают над выписками на половину - соответственно, нагрузка на систему здравоохранения продолжает расти", - отметил Ганиченко.

По его словам, при занятости кислородных коек на 57%, реанимационные составляют - 58%.

Однако каждый третий пациент на койке с кислородом не нуждается в кислородной терапии, то есть "реальная" занятость составляет 41% (пациенты, которым назначена кислородная терапия).

Эксперт добавил, что за последнюю неделю в Украине было развернуто еще 8 тысяч дополнительных коек с кислородом.