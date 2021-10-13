Более половины реанимационных коек в Украине заняты COVID-больными, - KSE

В украинских больницах больше чем половина реанимационных коек заняты больными COVID-19. В то время как количество госпитализаций в стране растет за неделю на четверть.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрия Ганиченко.
"Госпитализации преобладают над выписками на половину - соответственно, нагрузка на систему здравоохранения продолжает расти", - отметил Ганиченко.
По его словам, при занятости кислородных коек на 57%, реанимационные составляют - 58%.
Однако каждый третий пациент на койке с кислородом не нуждается в кислородной терапии, то есть "реальная" занятость составляет 41% (пациенты, которым назначена кислородная терапия).
Эксперт добавил, что за последнюю неделю в Украине было развернуто еще 8 тысяч дополнительных коек с кислородом.
Напомним, на сегодня отделения больниц Киева, принимающих COVID-больных, заполнены почти на 47%.
Добавим, что во Львове количество госпитализаций больных коронавирусом начало стремительно расти.