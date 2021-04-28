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Польша в мае ослабит карантин. Откроют школы, торговлю и рестораны

Автор: РБК-Украина

С 4 мая начнут ослаблять карантин в Польше. Ожидается, что в стране снова возобновят работу школ, заведений торговли, а также внесут изменения в масочный режим.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает PAP.

"Хотя третья волна пошла на спад, мы все еще имеем дело с очень серьезным, большим количеством смертей. Но мы хотим, чтобы наша экономика вернулась в нормальное русло", - отметил Моравецкий.

По его словам, с 4 мая открываются торговые, строительные и мебельные комплексы, а в рамках санитарного режима будут открыты галереи и музеи. Также ученики 1-3 классов вернутся в школы.

С 8 мая в санитарном режиме откроются отели, с 15 мая - детские сады, рестораны и кафе, а с 29 мая уже все школьники будут заниматься стационарно.

Также сообщается, что в ресторанах и кинотеатрах заполняемость будет не более 50% мест.

Кроме того, с 15 мая отменят обязательный масочный режим на открытом воздухе. При этом в помещениях нужно будет носить маски. Также с середины месяца можно будет посещать открытые спортивные площадки, а с 29 мая - откроются тренажерные залы и фитнес-клубы.

Напомним, в середине апреля в Польше был пик госпитализированных с COVID-19. В частности, были заняты три четверти больничных коек для COVID-больных.

Согласно рейтингу Bloomberg, Польша находится в нижней части рейтинга устойчивых к коронавирусу стран.

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