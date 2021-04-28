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Польща в травні послабить карантин. Відкриють школи, торгівлю та ресторани

Автор: РБК-Україна

З 4 травня почнуть послаблювати карантин у Польщі. Очікується, що в країні знову відновлять роботу шкіл, закладів торгівлі, а також внесуть зміни в масковий режим.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає PAP.

"Хоча третя хвиля пішла на спад, ми все ще маємо справу з дуже серйозною, великою кількістю смертей. Але ми хочемо, щоб наша економіка повернулася в нормальне русло", - зазначив Моравецький.

За його словами, з 4 травня відкриваються торгові, будівельні та меблеві комплекси, а в рамках санітарного режиму будуть відкриті галереї і музеї. Також учні 1-3 класів повернуться до шкіл.

З 8 травня в санітарному режимі відкриються готелі, з 15 травня - дитячі садки, ресторани і кафе, а з 29 травня вже всі школярі будуть займатися стаціонарно.

Також повідомляється, що в ресторанах і кінотеатрах заповнюваність буде не більше 50% місць.

Крім того, з 15 травня скасують обов'язковий масочний режим на відкритому повітрі. При цьому в приміщеннях потрібно буде носити маски. Також з середини місяця можна буде відвідувати відкриті спортивні майданчики, а з 29 травня - відкриються тренажерні зали та фітнес-клуби.

Нагадаємо, в середині квітня в Польщі був пік госпіталізованих з COVID-19. Зокрема, були зайняті три чверті лікарняних ліжок для COVID-хворих.

Згідно з рейтингом Bloomberg, Польща знаходиться в нижній частині рейтингу стійких до коронавірусу країн.

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