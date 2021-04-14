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В Польше заявили о пике госпитализированных с коронавирусом

Автор: Анастасия Рокитна

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил, что в стране сложная ситуация с коронавирусом. В Польше более 34 тысяч занятых больничных коек для COVID-больных.

Об этом сообщает Onet.pl.

Издание пишет, что осталось 11 тысяч свободных коек. Кроме того, 3,5 тысячи занятых коек с пациентами под аппаратами вентиляции - свободных примерно 900.

"Сейчас, когда у нас пик третьей волны инфекций в больницах, мы прежде всего смотрим на параметры, связанные с заполняемостью кроватей, как с аппаратами вентиляции, так и стандартных", - заявил Недзельский.

Министр обратил внимание на важность процесса вакцинации и связал его с принятием решений по ослаблению ограничений в Польше.

Напомним, правительство Польши приняло решение изменить систему вакцинации от коронавируса. Теперь в стране будут прививать не по профессиональным или общественным группам, а по годам рождения.

Кроме того, ранее правительство Польши приняло решение продлить действующие в стране карантинные ограничения до 18 апреля.

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