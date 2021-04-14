У Польщі заявили про пік госпіталізованих з коронавірусом

Міністр охорони здоров’я Польщі Адам Недзельський заявив, що у країні складна ситуація з коронавірусом. В Польщі понад 34 тисячі зайнятих лікарняних ліжок для COVID-хворих.

Видання пише, що лишилось 11 тисяч вільних ліжок. Крім того, 3,5 тисячі зайнятих ліжок з пацієнтами під апаратами вентиляції - вільних приблизно 900.

"Зараз, коли у нас пік третьої хвилі інфекцій у лікарнях, ми передусім дивимося на параметри, пов’язані із заповнюваністю ліжок, як з апаратами вентиляції, так і стандартних", - заявив Недзельський.

Міністр звернув увагу на важливість процесу вакцинації та пов’язав його із прийняттям рішень щодо послаблення обмежень у Польщі.