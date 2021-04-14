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У Польщі заявили про пік госпіталізованих з коронавірусом

Автор: Анастасія Рокитна

Міністр охорони здоров’я Польщі Адам Недзельський заявив, що у країні складна ситуація з коронавірусом. В Польщі понад 34 тисячі зайнятих лікарняних ліжок для COVID-хворих.

Про це повідомляє Onet.pl.

Видання пише, що лишилось 11 тисяч вільних ліжок. Крім того, 3,5 тисячі зайнятих ліжок з пацієнтами під апаратами вентиляції - вільних приблизно 900.

"Зараз, коли у нас пік третьої хвилі інфекцій у лікарнях, ми передусім дивимося на параметри, пов’язані із заповнюваністю ліжок, як з апаратами вентиляції, так і стандартних", - заявив Недзельський.

Міністр звернув увагу на важливість процесу вакцинації та пов’язав його із прийняттям рішень щодо послаблення обмежень у Польщі.

Нагадаємо, уряд Польщі прийняв рішення змінити систему вакцинації від коронавірусу. Тепер в країні будуть щеплювати не за професійними чи суспільних груп, а за роками народження.

Крім того, раніше уряд Польщі прийняв рішення продовжити чинні в країні карантинні обмеження до 18 квітня.

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