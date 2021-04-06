В Польшу прибыла крупная партия вакцины Pfizer. Об этом заявил председатель Агентства материальных резервов Михаил Кучмеровский.
Об этом сообщает Польское радио.
Всего страну прибыло 870 тысяч доз вакцины Pfizer. Сейчас их распределяют по пунктам вакцинации.
Кроме того, вакцина Pfizer - не единственная, которой отдают предпочтение поляки, чтобы как можно быстрее привить все население. Уже к 11 апреля в стране ожидают следующую партию вакцины от AstraZeneka в количестве 172 тысячи доз.
Также известно, что в Польшу до конца апреля доставят вакцины Pfizer, AstraZeneka и Moderna. Кроме того, в стране ожидают первую доставку вакцины Johnson&Johnson, которая популярна в США.
Отметим, что вакцинация от коронавируса в Польше началась еще в конце пошлого года -
Напомним, в Молдове журналистов включили во вторую волну вакцинации от коронавируса. Вакцинация в стране будет проходить в три этапа.
Ранее сообщалось, какие страны могут быстро преодолеть коронавирус. Это произойдет за счет активной вакцинации.