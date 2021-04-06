UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Польшу прибыла крупная партия вакцины Pfizer

Автор: Наталья Скороход

В Польшу прибыла крупная партия вакцины Pfizer. Об этом заявил председатель Агентства материальных резервов Михаил Кучмеровский.

Об этом сообщает Польское радио.

Всего страну прибыло 870 тысяч доз вакцины Pfizer. Сейчас их распределяют по пунктам вакцинации.

Кроме того, вакцина Pfizer - не единственная, которой отдают предпочтение поляки, чтобы как можно быстрее привить все население. Уже к 11 апреля в стране ожидают следующую партию вакцины от AstraZeneka в количестве 172 тысячи доз.

Также известно, что в Польшу до конца апреля доставят вакцины Pfizer, AstraZeneka и Moderna. Кроме того, в стране ожидают первую доставку вакцины Johnson&Johnson, которая популярна в США.

Отметим, что вакцинация от коронавируса в Польше началась еще в конце пошлого года -

Напомним, в Молдове журналистов включили во вторую волну вакцинации от коронавируса. Вакцинация в стране будет проходить в три этапа.

Ранее сообщалось, какие страны могут быстро преодолеть коронавирус. Это произойдет за счет активной вакцинации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирусвакцинация
Читайте также
МВФ выделит помощь 28 бедным странам для борьбы с COVID
Снижает эффективность вакцин: в Румынии нашли мутацию "британского" штамма коронавируса
Прогноз погоды