До Польщі прибула велика партія вакцини Pfizer

Всього країну прибуло 870 тисяч доз вакцини Pfizer. Зараз їх розподіляють по пунктах вакцинації.

Крім того, вакцина Pfizer - не єдина, якій віддають перевагу поляки, аби як можна швидше прищепити все населення. Вже до 11 квітня в країні очікують наступну партію вакцини від AstraZeneka у кількості 172 тисячі доз.

Також відомо, що в Польщі до кінця квітня доставлять вакцини Pfizer, AstraZeneka і Moderna. Крім того, в країні очікують першу доставку вакцини Johnson&Johnson, яка популярна в США.

Зазначимо, що вакцинація від коронавірусу в Польщі почалася ще в кінці минулого року -