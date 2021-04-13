В Полтавскую область привезли вакцину CoronaVac: кому сделают прививку в первую очередь

Отмечается, что вакцина содержит в своем составе инактивированный ("убитый") вирус. "Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет. Такая технология безопасна, успешно используется для изготовления вакцин от гриппа, тифа, холеры, коклюша, полиомиелита и дифтерии. Интервал между введением 14-28 дней", - говорится в сообщении.

С вакциной CoronaVac будет работать три мобильных бригады, которые прошли соответствующие обучение - из Полтавы, Кременчуга и Лубн.

"Прежде всего этой вакциной будем прививать контингент, который будет отбывать в Конго, патрульную полицию, работников, которые будут обеспечивать проведение ВНО, маломобильные группы населения и лица, которые ухаживают", - сообщили в Полтавской ОГА.