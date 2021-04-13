В Полтавскую область привезли вакцину CoronaVac: кому сделают прививку в первую очередь

В Полтавскую область прибыло почти 8 тысяч доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech. Первоочередно этой вакциной будут прививать контингент, который будет отбывать в Конго, патрульным полицейским, работникам, которые будут обеспечивать проведение ЗНО, и маломобильным людям и лицам, которые за ними ухаживают.
Об этом Telegram сообщил председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов.
Отмечается, что вакцина содержит в своем составе инактивированный ("убитый") вирус. "Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет. Такая технология безопасна, успешно используется для изготовления вакцин от гриппа, тифа, холеры, коклюша, полиомиелита и дифтерии. Интервал между введением 14-28 дней", - говорится в сообщении.
С вакциной CoronaVac будет работать три мобильных бригады, которые прошли соответствующие обучение - из Полтавы, Кременчуга и Лубн.
"Прежде всего этой вакциной будем прививать контингент, который будет отбывать в Конго, патрульную полицию, работников, которые будут обеспечивать проведение ВНО, маломобильные группы населения и лица, которые ухаживают", - сообщили в Полтавской ОГА.
Напомним, в Украине с сегодняшнего дня, 13 апреля, начинается процесс вакцинации населения против коронавируса препаратом CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech. Украина получила 215 тысяч доз этой вакцины.
Вакцина CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech будет применяться при вакцинации от COVID определенных групп населения: полицейских, маломобильных групп населения, лиц, которые за ними ухаживают, олимпийцев, паралимпийцев и людей, которые будут принимать непосредственное участие в проведении ВНО.