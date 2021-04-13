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В Украине сегодня начнут прививать вакциной Sinovac

Новина українською → Киев, Вторник 13 апреля 2021 09:40
В Украине сегодня начнут прививать вакциной Sinovac Фото: Украина уже получила 215 тысяч доз вакцины CoronaVac (Getty Images)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине с сегодняшнего дня, 13 апреля, начинается процесс вакцинации населения против коронавируса препаратом CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech. Все Украина уже получила 215 тысяч доз данной вакцины.

Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Министерство здравоохранения закончило все процессы проверки лабораторного контроля вакцины против коронавируса CoronaVac производства компании Sinovac Biotech. С сегодняшнего дня начинаем процесс прививки именно этой вакциной", - заявил Степанов.

Напомним, вчера Министерство здравоохранения завершило лабораторный контроль вакцины Sinovac.

Отметим, вакцина CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech будет применяться при вакцинации от COVID определенных групп населения: полицейских, маломобильных групп населения, лиц, которые за ними ухаживают, олимпийцев, паралимпийцев и людей, которые будут принимать непосредственное участие в проведении ВНО.

Напомним, первая партия вакцины CoronaVac прибыла в Украину 25 марта. Всего украинское правительство законтрактовало почти 2 млн доз вакцины китайского производства.

Как сообщало РБК-Украина, эффективность этой вакцины в Китае оказалась 65%, а в Турции показатель составил 91,25% в ходе местных испытаний.

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