Получение COVID-сертификатов в "Дие" усовершенствуют: о чем идет речь

Упрощение процедуры получения сертификата

Минцифры планирует упростить процесс подписания согласия во время запроса на получения COVID-сертификата (технология фото ID) в мобильном приложении и на портале.

Получение сертификата в PDF-формате из приложения

Ведомство работает над возможностью получения пользователями сертификата вакцинации в формате PDF-файла с помощью мобильного приложения. Отметим, что на портале "Дия" такая функция уже работает.

Исправление ошибок, внесенных врачами

Минцифры работает над исправлением алгоритма внесения данных врачами. Это связывают с тем, чтобы "избежать человеческого фактора" во время заполнения карточки пациента, непосредственно, во время процесса вакцинации.

Отметим, что глава Минцифры также анонсировал запуск тестовых версий COVID-сертификатов в "Дие".

Речь идет о документах, удостоверяющих выздоровление от коронавируса или результат отрицательного ПЦР-теста.