UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Получение COVID-сертификатов в "Дие" усовершенствуют: о чем идет речь

Автор: Мария Кучерявец

В Украине работают над усовершенствованием получения COVID-сертификатов в приложении "Дия". Планируется упростить процедуру генерирования документа и включения дополнительной функции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в Telegram.

Упрощение процедуры получения сертификата

Минцифры планирует упростить процесс подписания согласия во время запроса на получения COVID-сертификата (технология фото ID) в мобильном приложении и на портале.

Получение сертификата в PDF-формате из приложения

Ведомство работает над возможностью получения пользователями сертификата вакцинации в формате PDF-файла с помощью мобильного приложения. Отметим, что на портале "Дия" такая функция уже работает.

Исправление ошибок, внесенных врачами

Минцифры работает над исправлением алгоритма внесения данных врачами. Это связывают с тем, чтобы "избежать человеческого фактора" во время заполнения карточки пациента, непосредственно, во время процесса вакцинации.

Отметим, что глава Минцифры также анонсировал запуск тестовых версий COVID-сертификатов в "Дие".

Речь идет о документах, удостоверяющих выздоровление от коронавируса или результат отрицательного ПЦР-теста.

Напомним, вакцинированные украинцы могут сгенерировать в приложении как внутренний, так и международный COVID-сертификаты.

Добавим, что внутренний сертификат может быть двух цветов: в зависимости от количества полученных прививок от коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
сертификат вакцинацииДия