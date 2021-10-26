Отримання COVID-сертифікатів у "Дії" удосконалять: про що йдеться

Спрощення процедури отримання сертифіката

Мінцифри планує спростити процес підписання згоди під час запиту на отримання COVID-сертифіката (технологія фото ID) у мобільному додатку та на порталі.

Отримання сертифікату в PDF-форматі з додатка

Відомство працює над можливістю отримання користувачами сертифікату вакцинації у форматі PDF-файлу за допомогою мобільного додатку. Зазначимо, що на порталі "Дія" така функція вже працює.

Виправлення помилок, внесених лікарями

Мінцифри працює над виправленням алгоритму внесення даних лікарями. Це пов'язують з тим, аби "уникнути людського фактора" під час заповнення картки пацієнта, безпосередньо, під час процесу вакцинації.

Зазначимо, що глава Мінцифри також анонсував запуск тестових версій COVID-сертифікатів в "Дії".

Мова йде про документи, які засвідчують одужання від коронавірусу або результат негативного ПЛР-тесту.