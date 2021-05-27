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Получили две дозы: COVID-вакцинацию в Украине завершили более 100 тысяч человек

Автор: Инна Собора

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса 107 524 человек. Делать прививку второй дозой начали в мае.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Так, 15 131 человек привит против COVID-19 за сутки 26 мая 2021 года. Одну дозу получили 4 998 человек, полностью иммунизированные - 10 133 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 992 191 человек, из них получили 1 дозу – 992 189 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 107 524 человека (из них два человека получили одну дозу заграницей). Всего проведено 1 099 713 прививок.

Напомним, в среду, 26 мая, в Украине прибыла новая партия китайской вакцины от коронавирус Sinovac. Партия насчитывает 500 тысяч доз препарата.

Кроме того, вчера в Украину прибыло 117 тысяч доз вакцины Comirnaty против коронавируса производства Pfizer-BioNTech. Ее направят на вакцинацию четырех групп населения.

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