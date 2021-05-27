RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Отримали дві дози: COVID-вакцинацію в Україні завершили понад 100 тисяч людей

Автор: Инна Собора

В Україні завершили вакцинацію від коронавіруса 107 524 людей. Робити щеплення другою дозою почали у травні.

Про це повідомили у прес-службі МОЗ.

Так, 15 131 людину щеплено проти COVID-19 за добу 26 травня 2021 року. Одну дозу отримали 4 998 людей, повністю імунізовані - 10 133 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 992 191 особу, з них отримали 1 дозу – 992 189 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 107 524 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 099 713 щеплень.

Нагадаємо, у середу, 26 травня, в Україну прибула нова партія китайської вакцини від коронавірусу Sinovac. Партія налічує 500 тисяч доз препарату.

Крім того, учора в Україну прибуло 117 тисяч доз вакцини Comirnaty проти коронавіруса виробництва Pfizer-BioNTech. Її направлять на вакцинацію чотирьох груп населення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України вакцинаціяКоронавірус