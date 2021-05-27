Отримали дві дози: COVID-вакцинацію в Україні завершили понад 100 тисяч людей

В Україні завершили вакцинацію від коронавіруса 107 524 людей. Робити щеплення другою дозою почали у травні.
Про це повідомили у прес-службі МОЗ.
Так, 15 131 людину щеплено проти COVID-19 за добу 26 травня 2021 року. Одну дозу отримали 4 998 людей, повністю імунізовані - 10 133 людини.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 992 191 особу, з них отримали 1 дозу – 992 189 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 107 524 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 099 713 щеплень.
Нагадаємо, у середу, 26 травня, в Україну прибула нова партія китайської вакцини від коронавірусу Sinovac. Партія налічує 500 тисяч доз препарату.
Крім того, учора в Україну прибуло 117 тисяч доз вакцини Comirnaty проти коронавіруса виробництва Pfizer-BioNTech. Її направлять на вакцинацію чотирьох груп населення.