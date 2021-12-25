Как получить дополнительную прививку в Украине: алгоритм от Минздрава

По словам Ляшко, дополнительной дозой прививают через 28 дней после завершения основного курса вакцинации. В то же время это касается людей, у которых из-за тяжелых болезней не сформировался надлежащий иммунитет.

Кто может получить дополнительную дозу вакцины:

онкобольные люди;

ВИЧ-инфицированные люди;

люди перенесшие трансплантацию органов или же стволовых клеток;

люди, страдающие аутоиммунными заболеваниями и получающие иммуносупрессивную или иммуномодулирующую терапию;

люди после химиетерапии и лучевой терапии;

люди, которые получали высокие дозы стероидов за месяц до вакцинации.

При этом если на момент вакцинации человек имел заболевание - у него есть возможность обратиться за советом к семейному врачу, чтобы он определил, необходима ли ему дополнительная вакцинация. В случае одобрения - получить направления и обратиться с ним в ближайший пункт или центр вакцинации, отметил министр.