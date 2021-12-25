Як отримати додаткове щеплення в Україні: алгоритм від МОЗ

За словами Ляшка, додаткову дозу вводять через 28 днів після завершення основного курсу вакцинації. Водночас це стосується людей, у яких через важкі хвороби не сформувався належний імунітет.

Хто може отримати додаткову дозу вакцини:

онкохворі люди;

ВІЛ-інфіковані люди;

люди які перенесли трансплантацію органів або ж стовбурових клітин;

люди, які страждають через аутоімунні захворювання та отримують імуносупресивну або ж імуномодулюючу терапію;

люди після хімієтерапії та променевої терапії;

люди, які отримували високі дози стероїдів за місяць до вакцинації.

При цьому якщо на момент вакцинації людина мала захворювання - вона має можливість звернутися за порадою до сімейного лікаря, аби він визначив, чи необхідна їй додаткова вакцинація. У разі схвалення - необхідно отримати направлення й звернутися з ним до найближчого пункту чи центру вакцинації, зазначив міністр.