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Як отримати додаткове щеплення в Україні: алгоритм від МОЗ

Автор: Уляна Безпалько

Додаткову дозу вводять для підтримання належного захисту у людей, які страждають через важкі хвороби. Їх вакцинують близько через місяць після завершення основного курсу.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За словами Ляшка, додаткову дозу вводять через 28 днів після завершення основного курсу вакцинації. Водночас це стосується людей, у яких через важкі хвороби не сформувався належний імунітет.

Хто може отримати додаткову дозу вакцини:

  • онкохворі люди;
  • ВІЛ-інфіковані люди;
  • люди які перенесли трансплантацію органів або ж стовбурових клітин;
  • люди, які страждають через аутоімунні захворювання та отримують імуносупресивну або ж імуномодулюючу терапію;
  • люди після хімієтерапії та променевої терапії;
  • люди, які отримували високі дози стероїдів за місяць до вакцинації.

При цьому якщо на момент вакцинації людина мала захворювання - вона має можливість звернутися за порадою до сімейного лікаря, аби він визначив, чи необхідна їй додаткова вакцинація. У разі схвалення - необхідно отримати направлення й звернутися з ним до найближчого пункту чи центру вакцинації, зазначив міністр.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розкрив усі подробиці ревакцинації та додаткового щеплення.

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