В Японії можуть заборонити вакцину Moderna для молодих чоловіків

Міністерство охорони здоров'я Японії розглядає можливість не рекомендувати чоловікам до 30 років вакцину Moderna . Замість неї влада планує рекомендувати чоловікам щеплення вакциною Pfizer.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Japan times.

Таке рішення можуть прийняти через збільшення числа повідомлень про рідкісні серцеві захворювання, що виникають у молодих чоловіків після того, як вони отримали вакцину Moderna.

Однак центри США з контролю і профілактики захворювань показують, що ризик виникнення таких серцевих захворювань набагато вище для тих, хто інфікований коронавірусом і аналогічні висновки були зроблені в Японії.

Аналіз госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 в Японії, проведений Національним центром глобальної охорони здоров'я та медицини, виявив 834 випадки міокардиту та пов'язаних з ним симптомів на 1 мільйон чоловіків у віці від 15 до 40 років.

"Ризик міокардиту набагато нижчий у людей, які отримали вакцину Moderna, ніж у тих, хто страждає природною інфекцією, тому немає причин припиняти її використання", - сказав професор Інституту Кітасатотецуо Накаяма,