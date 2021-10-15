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В Японії можуть заборонити вакцину Moderna для молодих чоловіків

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Японія, П'ятниця 15 жовтня 2021 05:41
В Японії можуть заборонити вакцину Moderna для молодих чоловіків Фото: в Японії молодим чоловікам можуть заборонити щеплення Moderna (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Міністерство охорони здоров'я Японії розглядає можливість не рекомендувати чоловікам до 30 років вакцину Moderna. Замість неї влада планує рекомендувати чоловікам щеплення вакциною Pfizer.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Japan times.

Таке рішення можуть прийняти через збільшення числа повідомлень про рідкісні серцеві захворювання, що виникають у молодих чоловіків після того, як вони отримали вакцину Moderna.

Однак центри США з контролю і профілактики захворювань показують, що ризик виникнення таких серцевих захворювань набагато вище для тих, хто інфікований коронавірусом і аналогічні висновки були зроблені в Японії.

Аналіз госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 в Японії, проведений Національним центром глобальної охорони здоров'я та медицини, виявив 834 випадки міокардиту та пов'язаних з ним симптомів на 1 мільйон чоловіків у віці від 15 до 40 років.

"Ризик міокардиту набагато нижчий у людей, які отримали вакцину Moderna, ніж у тих, хто страждає природною інфекцією, тому немає причин припиняти її використання", - сказав професор Інституту Кітасатотецуо Накаяма,

У п'ятницю Міністерство проведе експертну комісію для обговорення цього питання. Також на порядку денному обговорять, чи слід вводити вакцину Pfizer в якості другої дози чоловікам до 30 років, які отримали щеплення Moderna в перший раз.

Нагадаємо, що вакцину Moderna також не використовуватимуть у Фінляндії для молодих чоловіків.

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