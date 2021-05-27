В Японии намерены продлить чрезвычайное положение из-за COVID до 20 июня

Правительство Японии планирует продлить режим чрезвычайного положения, которое ввели из-за коронавируса, в Токио и восьми префектурах. Режим ЧП намерены продлить до 20 июня.
Об этом сообщает издание The Japan Times.
Премьер-министр Японии Есихидэ Суга сообщил, что в пятницу правительство проведет консультации с экспертной группой по вопросу продления чрезвычайного положения, которое также будет распространяться на префектуры Хоккайдо, Айти, Киото, Осака, Хего, Окаяма, Хиросима и Фукуока.
"Заболеваемость коронавирусом снижается в некоторых районах, включая Токио и Осаку, но, в целом, ситуация крайне непредсказуема", - заявил премьер.
Напомним, Япония запретила въезд иностранцев из семи стран с 21 мая. Это связано с пандемией коронавируса.
Кроме того, во втором по величине городе Японии Осаке переполнены больницы пациентами с коронавирусом. В связи с этим врачи просят власти не проводить Олимпийские игры.
Добавим, что глава координационной комиссии Олимпиады Джон Коут ранее заявлял, что Олимпийские игры в Токио состояться в этом году, даже если власти введут чрезвычайное положение в японской столице.