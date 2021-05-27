В Японії мають намір продовжити надзвичайний стан через COVID до 20 червня

Уряд Японії планує продовжити режим надзвичайного стану, який ввели через коронавірус, в Токіо і восьми префектурах. Режим НП мають намір продовжити до 20 червня.
Прем'єр-міністр Японії Есіхіде Суга повідомив, що в п'ятницю уряд проведе консультації з експертною групою з питання продовження надзвичайного стану, який також буде поширюватися на префектури Хоккайдо, Айті, Кіото, Осака, Хего, Окаяма, Хіросіма і Фукуока.
"Захворюваність коронавірусом знижується в деяких районах, включаючи Токіо і Осаку, але, в цілому, ситуація вкрай непередбачувана", - заявив прем'єр.
Нагадавши, Японія заборонила в'їзд іноземців з семи країн з 21 травня. Це пов'язано з пандемією коронавірусу.
Крім того, у другому за величиною місті Японії Осаці переповнені лікарні пацієнтами з коронавірусом. У зв'язку з цим лікарі просять владу не проводити Олімпійські ігри.
Додамо, що голова координаційної комісії Олімпіади Джон Коут раніше заявляв, що Олімпійські ігри в Токіо відбудуться цього року, навіть якщо влада введе надзвичайний стан в японській столиці.