В Японии рассматривают введения режима ЧС из-за коронавируса на время Олимпиады

По данным источников издания, Япония рассматривает возможность запретить всем зрителям участвовать в Олимпийских играх.

"Официальные лица взвешивают возможность расширения ограничений из-за распространения коронавируса для сдерживания инфекций чуть более чем за две недели до начала Игр", - говорится в сообщении.

Источники в правительстве сообщили, что в четверг правительство, вероятно, продлит ограничения в Токио и трех близлежащих префектурах, которые пока действуют до 11 июля.

Kyodo News сообщает, что ограничения, скорее всего, продлят на месяц, а это означает, что ограничения будут действовать на протяжении всей Олимпиады, которая начнется 23 июля и закроется 8 августа.