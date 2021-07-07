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В Японии рассматривают введения режима ЧС из-за коронавируса на время Олимпиады

Автор: РБК-Украина

Правительство Японии рассматривает вопрос о введении в Токио режима ЧС из-за коронавируса. До начала Олимпийских игр остается две недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным источников издания, Япония рассматривает возможность запретить всем зрителям участвовать в Олимпийских играх.

"Официальные лица взвешивают возможность расширения ограничений из-за распространения коронавируса для сдерживания инфекций чуть более чем за две недели до начала Игр", - говорится в сообщении.

Источники в правительстве сообщили, что в четверг правительство, вероятно, продлит ограничения в Токио и трех близлежащих префектурах, которые пока действуют до 11 июля.

Kyodo News сообщает, что ограничения, скорее всего, продлят на месяц, а это означает, что ограничения будут действовать на протяжении всей Олимпиады, которая начнется 23 июля и закроется 8 августа.

Ранее сообщалось, что перед проведением Олимпийских игр в Токио ожидают новую пятую волну коронавируса.

Напомним, что в Японии распространяется Дельта-коронавирус. Его обнаружили у членов делегаций Олимпиады.

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