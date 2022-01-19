Япония готовится расширить COVID-ограничения еще на 13 префектур

Премьер-министр Фумио Кисида заявил во вторник, что правительство планирует принять квази-чрезвычайные меры в Токио и префектурах Сайтама, Тиба, Канагава, Гунма, Ниигата, Гифу, Аити, Миэ, Кумамото, Миядзаки, Нагасаки и Кагава.

Префектуры Осака, Киото и Хиого также рассматривают возможность об ограничениях.

Официальное решение по этому поводу будет принято на заседании правительственной целевой группы по COVID-19, которое состоится 19 января.

Также правительство планирует временно приостановить действие так называемого пакета вакцино-тестирования, который позволит местным органам власти освобождать вакцинированных граждан и граждан с отрицательным результатом теста, от пандемических ограничений для поддержания экономической и социальной деятельности.

Отметим, что сейчас квази-чрезвычайные меры уже приняты в префектурах Ямагути, Окинава и Хиросима. Это позволяет губернаторам вводить ограничения на мобильность и бизнес, включая сокращение времени работы баров и ресторанов, а также запрет на продажу алкоголя.