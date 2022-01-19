Япония готовится расширить COVID-ограничения еще на 13 префектур

Япония готовится ввести более жесткие ограничения из-за коронавируса еще в 13 префектурах. Если власти примут это решение, то квази-чрезвычайные меры судут приняты в 16 префектурах из 47.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Japan times.
Премьер-министр Фумио Кисида заявил во вторник, что правительство планирует принять квази-чрезвычайные меры в Токио и префектурах Сайтама, Тиба, Канагава, Гунма, Ниигата, Гифу, Аити, Миэ, Кумамото, Миядзаки, Нагасаки и Кагава.
Префектуры Осака, Киото и Хиого также рассматривают возможность об ограничениях.
Официальное решение по этому поводу будет принято на заседании правительственной целевой группы по COVID-19, которое состоится 19 января.
Также правительство планирует временно приостановить действие так называемого пакета вакцино-тестирования, который позволит местным органам власти освобождать вакцинированных граждан и граждан с отрицательным результатом теста, от пандемических ограничений для поддержания экономической и социальной деятельности.
Отметим, что сейчас квази-чрезвычайные меры уже приняты в префектурах Ямагути, Окинава и Хиросима. Это позволяет губернаторам вводить ограничения на мобильность и бизнес, включая сокращение времени работы баров и ресторанов, а также запрет на продажу алкоголя.
Напомним, что Япония ввела ограничения в трех префектурах из-за коронавируса "Омикрон". Его обнаружили на военных базах США, которые размещены в стране.