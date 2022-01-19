Японія готується розширити COVID-обмеження ще на 13 префектур

Прем'єр-міністр Фуміо Кісіда заявив у вівторок, що уряд планує прийняти квазі-надзвичайні заходи в Токіо і префектурах Сайтама, Тіба, Канагава, Гунма, Ніїгата, Гіфу, Аїті, Міе, Кумамото, Міядзакі, Нагасакі і Кагава.

Префектури Осака, Кіото і Хіого також розглядають можливість про обмеження.

Офіційне рішення з цього приводу буде прийнято на засіданні урядової цільової групи по COVID-19, яке відбудеться 19 січня.

Також Уряд планує тимчасово призупинити дію так званого пакету вакцино-тестування, який дозволить місцевим органам влади звільняти вакцинованих громадян і громадян з негативним результатом тесту, від пандемічних обмежень для підтримки економічної та соціальної діяльності.

Відзначимо, що зараз квазі-надзвичайні заходи вже прийняті в префектурах Ямагуті, Окінава і Хіросіма. Це дозволяє губернаторам вводити обмеження на мобільність і бізнес, включаючи скорочення часу роботи барів і ресторанів, а також заборону на продаж алкоголю.