Япония установила новый COVID-рекорд: вирус расползается за пределы Токио

В Японии установили новый рекорд заболеваемости COVID-19. В пятницу было зарегистрировано 15 455 новых случаев заболевания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
6 августа в Японии зарегистрировано 15 455 новых случаев заболевания коронавирусом, что является рекордом. А общее количество с момента начала пандемии превысило один миллион.
Число заболевших увеличилось на 144 000 после начала Олимпийских игр в Токио 23 июля. Однако премьер-министр Ёсихидэ Суга подтвердил, что, по его мнению, проведение Игр не способствовало росту числа инфицированных.
распространение коронавируса может привести к чрезвычайному положению по всей стране.
сообщил, что будет принято решение о допуске зрителей к Паралимпийским играм.
Напомним, что в Японии решили госпитализировать только тяжелых пациентов с коронавирусом. Власти приняли такое решение, чтоб облегчить нагрузку на больницы.
Ранее сообщалось, что в Токио установили рекорд по заболеваемости коронавирусом.