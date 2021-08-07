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Япония установила новый COVID-рекорд: вирус расползается за пределы Токио

Автор: Наталья Скороход

В Японии установили новый рекорд заболеваемости COVID-19. В пятницу было зарегистрировано 15 455 новых случаев заболевания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

6 августа в Японии зарегистрировано 15 455 новых случаев заболевания коронавирусом, что является рекордом. А общее количество с момента начала пандемии превысило один миллион.

Число заболевших увеличилось на 144 000 после начала Олимпийских игр в Токио 23 июля. Однако премьер-министр Ёсихидэ Суга подтвердил, что, по его мнению, проведение Игр не способствовало росту числа инфицированных.

распространение коронавируса может привести к чрезвычайному положению по всей стране.

сообщил, что будет принято решение о допуске зрителей к Паралимпийским играм.

Напомним, что в Японии решили госпитализировать только тяжелых пациентов с коронавирусом. Власти приняли такое решение, чтоб облегчить нагрузку на больницы.

Ранее сообщалось, что в Токио установили рекорд по заболеваемости коронавирусом.

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ЯпонияКоронавирус