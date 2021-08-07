Япония установила новый COVID-рекорд: вирус расползается за пределы Токио

6 августа в Японии зарегистрировано 15 455 новых случаев заболевания коронавирусом, что является рекордом. А общее количество с момента начала пандемии превысило один миллион.

Число заболевших увеличилось на 144 000 после начала Олимпийских игр в Токио 23 июля. Однако премьер-министр Ёсихидэ Суга подтвердил, что, по его мнению, проведение Игр не способствовало росту числа инфицированных.

распространение коронавируса может привести к чрезвычайному положению по всей стране.

сообщил, что будет принято решение о допуске зрителей к Паралимпийским играм.