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Японія встановила новий COVID-рекорд: вірус розповзається за межі Токіо

Автор: Наталья Скороход

В Японії встановили новий рекорд захворюваності COVID-19. У п'ятницю було зареєстровано 15 455 нових випадків захворювання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

6 серпня в Японії зареєстровано 15 455 нових випадків захворювання коронавірусом, що є рекордом. А загальна кількість з моменту початку пандемії перевищила один мільйон.

Кількість хворих збільшилася на 144 000 після початку Олімпійських ігор в Токіо 23 липня. Однак прем'єр-міністр Йосіхіде Суґа підтвердив, що, на його думку, проведення Ігор не сприяло зростанню числа інфікованих.

поширення коронавірусу може призвести до надзвичайного стану по всій країні.

повідомив, що буде прийнято рішення про допуск глядачів до Паралімпійських ігор.

Нагадаємо, що в Японії вирішили госпіталізувати тільки важких пацієнтів з коронавірусом. Влада прийняла таке рішення, щоб полегшити навантаження на лікарні.

Раніше повідомлялося, що у Токіо встановили рекорд по захворюваності коронавірусом.

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ЯпоніяКоронавірус