Японія встановила новий COVID-рекорд: вірус розповзається за межі Токіо

6 серпня в Японії зареєстровано 15 455 нових випадків захворювання коронавірусом, що є рекордом. А загальна кількість з моменту початку пандемії перевищила один мільйон.

Кількість хворих збільшилася на 144 000 після початку Олімпійських ігор в Токіо 23 липня. Однак прем'єр-міністр Йосіхіде Суґа підтвердив, що, на його думку, проведення Ігор не сприяло зростанню числа інфікованих.

поширення коронавірусу може призвести до надзвичайного стану по всій країні.

повідомив, що буде прийнято рішення про допуск глядачів до Паралімпійських ігор.